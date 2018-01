Lo nuevo de Guillem March

Este mes la editorial francesa Dupuis publicará Jude, el primer tomo de una nueva serie titulada The Dream, creada por el consagrado guionista Jean Dufaux junto al notable dibujante catalán Guillem March.

Juntos, Dufaux y March nos proponen correrle el velo a los bajos fondos de Broadway, un espejismo sensual, corrosivo y demencial, para sumergirnos en un viaje a un EEUU fantasmagórico en el que la violencia y el dinero hacen la ley y las chances de cortar por lo sano y rehacer una vida son ínfimas.

Jude es una trabajadora sexual de un boliche de Broadway, que cada noche se reinventa en el marco de un espectáculo erótico bajo la ávida mirada de una población a la que no le falta nada. Una noche, la bella y enigmática Megan le hace una propuesta que Jude no puede rechazar: un contrato para una película que supuestamente la va a arrancar de su vida actual, pero que involucra un elemento con el que ella no esperaba toparse: un fantasma. Para quedar contratada, Jude debe ganarse la aprobación de la Invisible Art Productions, integrada por extraños miembros, uno más misterioso y peligroso que el otro…