Lo nuevo de Hiroaki Samura

El talentoso mangaka detrás de éxitos como La Espada del Inmortal o Born to be on air, el maestro Hiroaki Samura, acaba de publicar una historia corta autoconclusiva en el último número del año (segundo fechado en 2022) de la revista Afternoon, un clásico de la editorial Kodansha.

La historia se titula 20 Seiki no Afternoon: Yuri Henshu-cho no Hanashi (la tarde del Siglo 20: la historia del jefe de redacción Yuri), y es un repaso en forma de comic por la vida y la trayectoria de Kuichi Yuri, legendario jefe de redacción de la revista Afternoon. El manga incluyó algunas páginas a color y fue subido a Comic Days, el sitio de lectura gratuita de Kodansha.