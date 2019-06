Lo nuevo de Jaime Hernández

Fantagraphics anuncia para el mes de Julio la aparición de Tonta, una nueva novela gráfica del maestro Jaime Hernández, integrada al universo de Love & Rockets.

Se trata de un libro de tapas duras, con 104 páginas en blanco y negro, en las que Hernández tratará de superar a su última obra maestra (Is This How You See Me?). Tonta es una novela gráfica autoconclusiva que arroja una luz sobre el árbol familiar de esta carismática adolescente, uno de los personajes más memorables incorporados por Hernández en los últimos años.

Llegó el verano y lo único que quiere Tonta es ir a nadar, andar en skate, ponerse en pedo y escuchar a Ooot, su banda punk favorita. Pero su fin de semana idílico será interrumpido por un robo, que la obligará a confrontar con la historia de su familia disfuncional. Hernández nos trae una historia de angustia adolescente, drama, aventuras, caos, un combate de lucha libre clandestino, unas caracterizaciones brillantes y la magia de siempre en la narrativa de un verdadero virtuoso de este medio.

A no perdérselo.