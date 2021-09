Lo nuevo de James Tynion IV

En Octubre, BOOM! Studios lanza una nueva serie regular escrita por James Tynion IV e inscripta en el género del terror, donde al guionista le fue bárbaro con Something is Killing the Children. De hecho, la nueva serie se vincula directamente con Something is Killing the Children.

Titulada House of Slaughter, ésta nos narrará el funcionamiento interno de la enigmática Casa Slaughter, como para explorar un poco más la historia de la Orden que convirtió a Erica Slaughter en la cazadora de monstruos que es hoy. También vamos a conocer mucho más acerca del pasado de Aaron Slaughter, antes de que se pusiera la máscara negra, una adolescencia marcada por la competencia, la lucha por sobrevivir y el amor por un misterioso muchacho.

Esta vez Tynion co-escribe con Tate Brombal, y los dibujantes son Werther Dell‘Edera (también co-creador de la serie) y Chris Shehan. Si te enganchaste con Something is Killing the Children, dale una posibilidad.