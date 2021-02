Lo nuevo de Joann Sfar

Dupuis anuncia para Marzo el primer tomo de Le Ministère Secret, la nueva serie creada por Joann Sfar (guiones) y Mathieu Sapin (dibujos) para el semanario Spirou.

El primer álbum de la serie se titula «Héros de la République» (no hace falta que lo traduzca, no?) y nos lleva a una realidad alternativa en la que los ex presidentes de Francia son obligados a convertirse en superhéroes al servicio de una sociedad secreta. Cuando termina su mandato, el ex-presidente de la república francesa François Hollande descubre que ahora tiene una nueva misión: salvar al mundo. La serie combina humor explosivo, sátira política, rosca geopolítica y ciencia-ficción, con la participación de personajes del mundo real como Vladimir Putin, Nicolás Sarkozy, el príncipe Alberto de Mónaco y la abuela de Mathieu Sapin.