Lo nuevo de John Layman

John Layman, el guionista y co-creador de la recordada Chew, está de vuelta en la editorial AfterShock para una nueva serie regular, centrada en los viajes en el tiempo. El sugestivo título es “The Man Who F#%&ed Up Time” y al dibujante (Karl Mostert) no lo conocen ni sus padres, pero no parece ser un croto ni mucho menos.

Dice el guionista: “The Man Who F#%&ed Up Time empezó como una idea graciosa y boluda que se me ocurrió tirando ideas sobre viajes en el tiempo. De entrada, el título me hizo reir, lo cual siempre está bueno, y de ahí en más se expandió hacia un ejercicio que intenta tomar la noción del efecto mariposa y llevarlo a las situaciones más locas y más absurdas posibles. Un pequeño cambio en el continuum espacio-temporal y el resultado son un millón de repercusiones disparatadas. Y además hay un elemento de misterio, porque incluso entre todo el absurdo de tener que reparar un continuum espacio-temporal ido a la mierda. Sean Bennet también tiene que llegar al fondo del asunto. O sea, ¿quién fue el que cagó todo con sus acciones al viajar por el tiempo, y por qué?”.

Layman ya había colaborado junto a Sam Kieth en una miniserie para AfterShock, la notable Eleanor & the Egret, pero según asegura, esta serie es incluso más delirante que la anterior. La verdad que pinta interesante.