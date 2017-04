Lo nuevo de Johnny Ryan

La editorial Fantagraphics anuncia para Junio la aparición de A New Low, un libro de 128 páginas a todo color que reúne casi 100 historietas cortas del bestial Johnny Ryan.

Junto a un prólogo de Jesse Pearson, A New Low nos ofrece muchas de las historietas más transgresoras, hilarantes y políticamente incorrectas que nos podamos imaginar, originalmente publicadas por Ryan en la revista Vice. Ryan se mofa de Bill Cosby, E.T., Everybody Loves Raymond, Irlanda, Italia, Kenny G, Kid Rock, D.H. Lawrence, los rusos, The Shield, España, Two and a Half Men, Wall Street, la propia revista Vice y muchos más.

En una época en la que la historieta elevó sus pretensiones artísticas y literarias, Ryan se aferra a la tradición del humor satírico sin concesiones que nos hace reir hace más de un siglo. Un grosso.