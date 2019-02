Lo nuevo de Junji Ito

El 28 de Febrero sale en Japón el nuevo libro de Junji Itô, uno de los grandes maestros del manga de terror. Esta vez se trata de un recopilatorio editado por Shogakukan, que contiene diez historias cortas del sensei, y que se titula Itô Junji Taipenshû : Best of Best.

Ito ya anunció presentaciones del libro en Tokyo (9 de Marzo) y Osaka (16 de Marzo) como parte de la promoción del nuevo libro. Y además, en la Big Comic Original que apareció ayer en la islita clavó una nueva historia autoconclusiva llamada Wasuregatami, que tiene por protagonistas a una pareja con muchos años de casados.

Vamos prendiendo unas velas para que Taipenshû: Best of Best aparezca pronto en un idioma legible.