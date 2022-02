Lo nuevo de King y Fornés

Tras el final de Rorschach, la dupla integrada por Tom King y Jorge Fornés lanza en Mayo un nuevo proyecto para el sello Black Label de DC: una maxiserie de 12 episodios de 40 páginas cada uno, titulada Danger Street.

El elenco está integrado por todos los personajes que aparecieron a mediados de los años ´70 en la revista First Issue Special, pensada por DC como vidriera para nuevos conceptos que pudieran lanzarse en series mensuales. De todos los personajes que pasaron por esa revista, el único que triunfó en su propio título fue Warlord. El resto, fue rápidamente condenado al olvido, incluyendo a varias creaciones de Jack Kirby, en sus últimos meses de contrato con DC. Otros clásicos segundones de la editorial como Metamorpho, Creeper y Dr. Fate también tuvieron su oportunidad en First Issue Special, pero no pasaron de ahí.

Ahora, de la mano de King y Fornés, héroes y villanos surgidos de las páginas de aquella semi-olvidada revista setentosa, vuelven a brillar, y a vincularse entre sí en una saga compleja y ambiciosa en la que Darkseid parece ser el villano principal. Se viene una epopeya impredecible, sembrada de traiciones, monstruos, caballeros y princesas, con momentos copados, momentos oscuros y momentos absurdos, tan disímiles como el elenco de personajes reunido por los autores.