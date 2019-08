Lo “nuevo” de Masami Kurumada

A Masami Kurumada siguen sin ocurrírsele nuevas ideas y bueno, le queda el recurso de desempolvar las viejas, a ver qué pasa. Ayer salió en Japón el primer episodio de una nueva serie de Fûma no Kojirô, una creación del ídolo que se publicó a lo largo de casi dos años (1982 y 1983) en las páginas de la Shonen Jump. Entre 2003 y 2006, cuando Kurumada ya era uno de los autores principales de la Champion Red, produjo una secuela, que se llamó Fûma no Kojirô : Yagyû Ansatsuchô.

La nueva saga se titula Fûma no Kojirô : Jo no Maki, y también se empezó a serializar en la revista Champion Red, de la editorial Akita Shoten. Como es costumbre, el debut de un nuevo manga de Kurumada se celebra con una ilustración del ídolo en la portada y unas páginas a color para el primer episodio.

Si nunca leiste Fûma no Kojirô, te cuento que es la historia de Kojiro un chico del clan ninja Fuma, que es enviado a la prestigiosa academia de artes marciales Hakuo Gakuin, para enfrentar al clan Yasha, otros ninjas, pero muy malos. Los ninjas de Yasha están al servicio de Seishikan, una escuela rival de Hakuo Gakuin que se la está comiendo cruda al llevarse a sus mejores estudiantes. El guión también le da bastante protagonismo a Asuka Musashi, el jefe de los ninjas malos del clan Yasha.

Si no me equivoco, Fûma no Kojirô está inédita en castellano. La saga original de los ´80, sin embargo, está publicada en Francia.