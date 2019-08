Lo nuevo de Matt Fraction

Image lanza en Noviembre la primera de tres novelas gráficas interconectadas, casualmente englobadas bajo el título November. Se trata del nuevo proyecto del consagrado guionista Matt Fraction, en equipo con la dibujante española Elsa Charretier.

La primera de las tres novelas se titula The Girl on the Roof (la chica en el techo) y nos propone descubrir a tres mujeres muy distintas, que quedarán vinculadas entre sí y con el oscuro submundo del hampa. Una de ellas lucha por defender su matrimonio y su sobriedad, otra busca escaparse de una vida peligrosa, y la tercera es una buena samaritana, que sólo quiere hacer lo correcto. Y además hay un hombre, que intersecta con las tres, quien quizás resulte el causante de la destrucción de la ciudad.

Dice Fraction: “Es una novela pensada para ensamblarse con otras dos. Cada uno de los tomos tiene como hilo conductor a una de las tres mujeres a las que seguimos. No es exactamente el punto de vista de cada una de ellas, pero sí, definitivamente la impronta de cada una se siente más en cada uno de los tomos, más allá de las líneas argumentales que cada una protagoniza”.

Y agrega Charretier: “Soy muy fan de David Mazzucchelli, sobre todo de lo que hizo en Batman: Year One. Me propuse tomar ese trabajo como punto de partida, ver qué puedo incorporar a mi estilo, cuántas virtudes de esa obra puedo sumar a lo que hago yo. Casi siempre el resultado se parece poco a lo que tenía en mente, y queda a años luz de la inspiración original, pero la técnica me empuja en direcciones diferentes y de eso siempre se aprende”.

Puede andar, no?