Lo nuevo de Matt Kindt

Matt Kindt forma equipo con el dibujante Matt Smith para una nueva serie creator-owned que debuta en Noviembre en la editorial BOOM!. El título de la serie es Folklords y arranca con una mini de cinco episodios.

El protagonista es un chico joven con saco y corbata, que interactúa con un mundo de gnomos, brujas y trolls. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué se viste con traje? ¿Vive en un cuento de hadas? ¿Por qué está ahí?

Esta es la segunda colaboración entre Kindt y Smith, que ya habían aportado una historia corta a la antología Planet of the Apes: When Worlds Collide, también en BOOM!. En esta nueva colaboración, los acompañan el colorista Chris O’Halloran y el letrista Jim Campbell.