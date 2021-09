Lo nuevo de Mike Mignola

Dark Horse anuncia para Diciembre el one-shot Sir Edward Grey: Acheron, una revistita de 32 páginas en la que Mike Mignola no solo escribe, sino que también dibuja, después de bastante tiempo sin hacerlo.

La aventura está ambientada en el universo de Hellboy y retoma justo donde terminó (en 2019) la saga B.P.R.D.: The Devil You Know. Hellboy desapareció y el B.P.R.D. se las ingenió para combatir a los monstruos en la tierra como para que la humanidad tuviera tiempo de escapar (con lo justo). Pero Edward Grey debe regresar al Infierno, a confrontar con un enemigo familiar y a terminar algo que necesita hacer para que el mundo esté realmente a salvo.