Lo nuevo de Mirka Andolfo

El nuevo trabajo de Mirka Andolfo, que verá la luz en 2021, se llama Sweet Paprika y es el más influenciado por el manga en la carrera de esta consagrada autora italiana.

Por un lado, Sweet Paprika va a ser un largometraje animado, producido por Arancia Studio y Grey Ladder Productions, y dirigido por Gabriele Pennacchioli (ganador del Premio Emmy Award en 2019 por Love, Death & Robots). Pero la propia Andolfo se va a hacer cargo de la versión en historieta, que va a aparecer en simultáneo en Italia (en la editorial Star Comics, líder en el segmento de manga en ese país), Francia (en la editorial Glénat) y Estados Unidos (en Image). La idea es que aparezca en todos los mercados posibles en Julio de 2021.

Sweet Paprika es una comedia romántica, una onda Sex And The City, pero ambientada en un universo poblado por ángeles y demonios. Andolfo promete escenas con sexo, humor, y también un mensaje un poco más profundo acerca del rol de la mujer en el mundo laboral. La protagonista es Paprika, una chica de familia italiana que vive en New York, y trabaja como loca. El éxito profesional se comió su vida y la hizo olvidarse de lo importante que es dedicarle tiempo a sus seres queridos y a ella misma. La vida se le va a empezar a descontrolar con la aparición de Dill, un chico ingenuo y buen mozo con una actitud «angelical», que la va a obligar a replantearse varias cosas, y a recuperar la confianza en ella misma y en los hombres. Dos personajes con estilos de vida y formas de ser totalmente opuestos, cuyo encuentro va a generar historias desopilantes, condimentadas con algo de erotismo.

Esto tiene un olor a hitazo impresionante.