Lo nuevo de Richard Sala

Hacía bastante que no salían nuevos libros del glorioso Richard Sala y tiene que ver seguramente con la extensión de las últimas historietas que produjo, todas muy breves como para ser editadas en el (hoy tan popular) formato de novela gráfica.

Pero se juntaron tres trabajos, y con eso Fantagraphics armó un librazo de 200 páginas, anunciado para el mes de Enero. Poison Flowers & Pandemonium funciona como un Omnibus de Richard Sala, con la primera publicación en libro de tres de sus trabajos más recientes.

“The Amazing Adventures of Fantomina Fantomella” es una de acción palo-y-palo, un thriller de venganza y violencia. “Cave Girls Of The Lost World” se publicó por entregas en soporte digital y es una especie de remake de Aula a la Deriva (de Kazuo Umezu) pero con colegialas que quedan varadas en una especie de Prehistoria, con dinosaurios, plantas carnívoras y hombres-mono. Y la tercera historia, titulada “Monsters Illustrated”, también es inédita y huele a una hábil jugarreta de Sala para mostrarnos sus magníficas ilustraciones de monstruos y criaturas bizarras de todo tipo.

Un libro ideal para los fans de siempre del genio, y para que nuevos fans se animen a descubrirlo.