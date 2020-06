Lo nuevo de Rodrigo López

Rodrigo López, el gran historietista chileno, acabo de lanzar el nº1 de Nostromo, una nueva revista que se existe solo digitalmente, y se vende a través de transferencia electrónica, vía paypal o skrill.

Nostromo planea ser trimestral y es un compendio de historias, ilustraciones, proyectos nuevos, otros que quedaron a medio camino, etc etc. Todo lo que hace López y no publica en ningún otro lado. Una especie de Eightball de Daniel Clowes, o Weasel de Dave Cooper, porque está toda hecha por un único autor.

El nº1 incluye un prólogo de Gustavo Sala y por la compra de este primer número va gratis el suplemento de juegos «Bola Loca». La revista ofrece 50 páginas y cuesta $4.000 pesos chilenos o 5 dólares.

Podés encargar tu ejemplar en .pdf escribiendo a rodrigodibuja@gmail.com