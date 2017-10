Lo nuevo de Rubén Pellejero

The long and winding road, es (por unos días, hasta que aparezca el nuevo Corto Maltés) el trabajo más reciente del maestro catalán Rubén Pellejero. En Francia, lo editó el sello Kennes en 2016, y en España sale esta semana a través de Astiberri, con el título El largo y Tortuoso Camino.

La novela tiene 184 páginas a todo color, nace de un guión a cargo del francés Christopher (por ahora poco publicado en nuestro idioma) y, al superponerse su realización con el álbum de Corto Maltés, Pellejero contó con la colaboración de Toni Benages Gallard en el entintado y Xavi Reñé en el color .



El argumento de la obra se sintetiza de esta manera:

El Largo y Tortuoso Camino está protagonizada por Ulysse, que al igual que el protagonista de la Odisea tiene que hacer un viaje en contra de su voluntad para volver a casa. Aunque también le espera Penélope, la diferencia estriba en que en el fondo él no quiere volver. Durante su viaje será tentado por una Circe moderna y tendrá que escapar de los dominios de un cíclope. Al igual que la Odisea nos encontramos ante un viaje de un héroe. El rol de maestro lo ejerce en este caso la omnipresente figura de su padre, que le servirá de guia no sólo marcándole la ruta sino cambiándole su forma de pensar. Ulysse tal vez no sea un héroe tradicional ya que no es ese tipo de historia, pero al final aprenderá que las grandes decisiones le convierten a uno en el héroe de su propia historia.

En su viaje le acompañarán tres viejos rockeros amigos de su padre que también ejercerán, a su peculiar manera, de mentores. Tres soñadores atrapados en sus ideas de juventud que no parecen saber vivir en el mundo moderno. Son una versión moderna de Athos, Aramis y Porthos que acompañaron al padre de Ulysse, que sería una especie de D’Artagnan, en su viaje iniciático en el mundo del rock.

Pinta interesantísimo.