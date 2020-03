Lo nuevo de Saki Aikawa

El jueves 5 apareció en Japón un nuevo manga de la consagrada Saki Aikawa, cuya obra más famosa (He is a Beast) no se editó en castellano. Ivrea editó ¡Enamorada! hace unos años en España, y creo que eso es todo lo que hay de Aikawa en nuestro idioma.

La nueva serie debutó en la clásica revista Margaret (de la editorial Shueisha) con un episodio extra-large de 53 páginas, algunas de ellas a todo color. Se trata (fiel al estilo de la autora) de una comedia romántica, con el título de Kurokon ~Blamari~. Vale aclarar que «blamari» es una especie de contracción de «black marriage», o sea, casamiento negro.