Lo nuevo de Usamaru Furuya

El siempre inquieto mangaka Usamaru Furuya tiene una serie nueva lista para debutar, en la revista Morning Two (de la editorial Kôdansha).

A partir del 21 de Enero, Furuya nos contará la historia de Amane Miyakata, una chica que fabrica marionetas, acompañada de sus siete muñequitos, que representan a siete jóvenes facheros. La serie se titula Amane Gymnasium y pinta para reversión de Blancanieves y los Siete Enanos en clave erótico-bizarra, que es un registro que Furuya maneja muy bien.

Se termina un año movidísimo para el prodigioso mangaka, que arrancó en Abril con la finalización de Teiichi no Kuni en la revista Jump Square, siguió con el cierre de Joshikōsei ni Korosaretai (el manga que serializaba en la revista Go Go Bunch) en Julio, luego con una nueva creación para esta misma revista (Iru Tokoro, que debutara en Octubre), y ahora una gran exposición de sus trabajos en Tokyo, donde el autor repartió entre los asistentes postales con la ilustración que reproducimos junto al texto, la única que se conoce hasta ahora de Amane Gymnasium.

Ojalá en 2017 nos siga sorprendiendo con sus alucinantes historias.