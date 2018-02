Lo nuevo de Vera Brosgol

El sello First Second anuncia para Abril la nueva novela gráfica de Vera Brosgol, la gran autora nacida en Rusia y criada en EEUU. El título es Be Prepared.

A lo largo de 256 páginas, Brosgol narra una historia autobiográfica de su infancia, cuando era la niña rusa de los suburbios, que intentaba encajar en un grupo donde las amigas vivían en casas lujosas y sus padres las mandaban a las mejores colonias de vacaciones. La madre de Vera (soltera) no se podía dar ese lujo, pero había una colonia de vacaciones que podía pagar: la colonia de vacaciones rusa. Vera está segura de que ahí sí va a encajar… pero la realidad está muy lejos de lo que ella imaginaba. Nada pudo prepararla para el drama de las “chicas cool”, interminables clases de historia de Rusia y cabañas pesadillescas.

Imperdible.