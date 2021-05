Lo nuevo de Winshluss

Después de varios años dedicado a la historieta infantil, el maestro francés Winshluss vuelve con una novela gráfica apuntada al público adulto, que va a publicar Gallimard a fines de este mes.

La novela se titula «J’ai tué le soleil» (yo maté al sol) y a lo largo de 200 páginas cuenta la historia de un hombre que, munido de una mochila y un fusil, atraviesa la naturaleza salvaje en busca de alimentos. Cada tanto, le parece oir aullidos o ladridos de perros vagabundos. Cree estar solo en el mundo, hasta que descubre huellas de zapatos en la nieve.

«J’ai tué le soleil» habla de sobrevivir al apocalipsis y el trauma que eso implica. Winshluss transita una senda que no tiene nada que ver con la de sus obras anteriores (Pinocchio, Smart Monkey, Welcome to the Death Club, etc.), pero que conserva intacta la fuerza visual que asociamos con este talentoso autor.