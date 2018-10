Los 80 años de Marvel

Una de las buenas ideas que propone Marvel para festejar sus 80 años es revivir a modo de one-shots un montón de títulos “raros” de todas sus etapas. Una linda manera de revivir (aunque sea por un ratito) a todos esos géneros que fueron desapareciendo a medida que la editorial se identificó cada vez más con los superhéroes.

En la primera tanda de one-shots (la que se anunció para Enero) hay varios de estos títulos “raros” y sobresale uno, que quiero que no pase desapercibido: War is Hell, un efímero revival de un título bélico, que vuelve en forma de comic-book con dos historias cortas: una está escrita y dibujada por Phillip Kennedy Johnson (un autor que la viene rompiendo en varios títulos de BOOM!) y la otra cuenta con guión y dibujos del maestro Howard Chaykin. Kennedy ambienta su historia en el Afganistán contemporáneo, y Chaykin en la Segunda Guerra Mundial, en un combate entre la Luftwaffe y la RAF. No puede fallar.

Y otro título que vuelve, ya no como one-shot, sino como miniserie de ¿12 números? es Marvel Comics Presents, la recordada antología que apareciera en 1988. La idea es que cada número cuente historias ambientadas en una década diferente de las que abarca la historia de Marvel. Por eso el nº1 trae tres historias situadas en los años ´40: una de Wolverine, una de Namor y una del Captain America.

Entre los autores se destacan Charles Soule, Ann Nocenti, Greg Pak y Tomm Coker. No tengo dudas de que acá van a aparecer unas cuantas historias cortas de gran calidad, así que atenti.