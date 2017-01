Los hermanos sean unidos

Valiant festeja este año los 25 años de la primera aparición de muchos de sus personajes y lo hace con varios one-shots de 48 páginas en los que se rinde homenaje a las sagas más importantes y “definitivas” de la historia del Universo Valiant.

El primero de los one-shots sale en Abril, se titula Immortal Brothers: The Tale of the Green Knight, y los protagonistas son los hermanos Anni-Padda, es decir, Aram (o Armstrong), Gilad (más conocido como Eternal Warrior), e Ivar (Timewalker). Escribe Fred Van Lente (actual guionista de Archer & Armstrong) y dibuja el siempre impactante Cary Nord.

La trama nos sitúa en invierno, en Camelot, en los tiempos del Rey Arturo. El monstruoso Caballero Verde aparece para desafiar a los caballeros y el propio Rey Arturo recoge el guante. El joven y galante caballero, Sir Galad, se decide a proteger a su rey de este espectral enemigo que volverá dentro de un año, a cortarle la cabeza a Arturo. Gilad debe resolver el misterio del Caballlero Verde antes de la hora señalada, y para eso necesita la ayuda de sus hermanos inmortales, Ivar y Armstrong, que tendrán que unirse una vez más. “Aram es super-fuerte, Ivar es super-inteligente y Gilad es super-brutal”, dice Van Lente. “Esto los lleva a entender el mundo de formas muy distintas. Cuando se juntan, sus maneras de resolver problemas son muy diferentes. Por eso discuten constantemente y están siempre tratando de demostrar que son mejores que los demás, que su manera de ver las cosas es la correcta”.

Si sos fan del Universo Valiant, no te lo pierdas.