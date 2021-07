Los Immonen, en el Parnaso

En este tiempo en que bajó mucho su perfil y trabajó poco para las grandes editoriales, Stuart Immonen no dejó de producir historietas. Junto a su esposa Kathryn (con quien ya había realizado la gran novela gráfica Moving Pictures), se puso a publicar historietas en Instagram, en una cuenta que ya no existe. Primero lanzaron Never As Bad As You Think, y en 2018 empezaron a serializar Grass of Parnassus , una ambiciosa saga que en Septiembre aparecerá recopilada en un libro tremendo de 224 páginas por la editorial AdHouse.

Grass of Parnassus nos presenta a un vasto elenco de técnicos espaciales, trabajadores de la energía con distintas fobias, robots, fichines, osos criados en lavabos y druidas que aprendieron magia por correspondencia, a bordo de una piedra espacial voladora que funciona mal. Una historia distinta, un Lado B de la epopeya espacial, con un guion atrapante y unos dibujos demasiado buenos para ser reales.