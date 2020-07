Por primera vez en 50 años, este año la San Diego Comic Con no pudo abrir sus puertas al público, con lo cual la tradicional entrega de los Premios Eisner se transmitió por redes sociales y tuvo un único conductor: el actor Phil Lamarr.

Veamos quiénes resultaron ganadores en las principales categorías.

Mejor Historia Corta: «Hot Comb,» de Ebony Flowers, en Hot Comb (Drawn & Quarterly)

Mejor One-Shot: Our Favorite Thing Is My Favorite Thing Is Monsters, de Emil Ferris (Fantagraphics)

Mejor Serie Regular: Bitter Root, de David Walker, Chuck Brown y Sanford Greene (Image)

Mejor Serie Nueva: Invisible Kingdom, de G. Willow Wilson y Christian Ward (Berger Books/Dark Horse)

Mejor Publicación para Primeros Lectores: Comics: Easy as ABC, de Ivan Brunetti (TOON)

Mejor Publicación para Chicos: Guts, de Raina Telgemeier (Scholastic Graphix)

Mejor Publicación para Adolescentes: Laura Dean Keeps Breaking Up with Me, de Mariko Tamaki y Rosemary Valero-O’Connell (First Second/Macmillan)

Mejor Publicación Humorística: The Way of the Househusband, vol. 1, de Kousuke Oono (VIZ Media)

Mejor Antología: Drawing Power: Women’s Stories of Sexual Violence, Harassment, and Survival, coordinada por Diane Noomin (Abrams)

Mejor Obra con Base Real: They Called Us Enemy, de George Takei, Justin Eisinger, Steven Scott y Harmony Becker (Top Shelf)

Mejor Novela Gráfica: Are You Listening? de Tillie Walden (First Second/Macmillan)

Mejor Tomo Recopilatorio: LaGuardia, de Nnedi Okorafor y Tana Ford (Berger Books/Dark Horse)

Mejor Adaptación de Otro Medio: Snow, Glass, Apples, de Neil Gaiman y Colleen Doran (Dark Horse Books)

Mejor Edición de Historieta Extranjera: The House, de Paco Roca (Fantagraphics)

Mejor Edición de Historieta Extranjera-Asia: Cats of the Louvre, de Taiyo Matsumoto (VIZ Media) y Witch Hat Atelier, de Kamome Shirahama (Kodansha)

Mejor Guionista: Mariko Tamaki, Harley Quinn: Breaking Glass (DC); Laura Dean Keeps Breaking Up with Me (First Second/Macmillan); Archie (Archie)

Mejor Autora Integral: Raina Telgemeier, Guts (Scholastic Graphix)

Mejor Dibujante: Rosemary Valero-O’Connell, Laura Dean Keeps Breaking Up with Me (First Second/Macmillan)

Mejor Ilustrador: Christian Ward, Invisible Kingdom (Berger Books/Dark Horse)

Mejor Portadista: Emma Rios, Pretty Deadly (Image)

Mejor Colorista: Dave Stewart, Black Hammer, B.P.R.D.: The Devil You Know, Hellboy and the BPRD (Dark Horse); Gideon Falls (Image); Silver Surfer Black, Spider-Man (Marvel)

Mejor Letrista: Stan Sakai, Usagi Yojimbo (IDW)

Mejor Comic Digital: Afterlift, de Chip Zdarsky y Jason Loo (comiXology Originals)

Mejor Webcomic: Fried Rice Comic, de Erica Eng, https://friedricecomic.tumblr.com