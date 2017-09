Como cada año, la Small Press Expo (realizada en Bethesda, Maryland) fue el escenario para la entrega de los Premios Ignatz, pensados para destacar a lo mejor del comic indie norteamericano. Estos fueron los ganadores de la edición 2017:

Artista Destacado: Emil Ferris, por My Favorite Thing is Monsters (Fantagraphics)

Antología Destacada: ELEMENTS: Fire – An Anthology by Creators of Color (Beyond Press)

Novela Gráfica Destacada: My Favorite Thing is Monsters, de Emil Ferris (Fantagraphics)

Historia Corta Destacada: Diana’s Electric Tongue, de Carolyn Nowak (autoeditada)

Autora Revelación: Bianca Xunise, por Say Her Name (autoeditada)

Serie Destacada: Chester 5000, de Jess Fink (autoeditada)

Historieta Destacada: Your Black Friend, de Ben Passmore (Silver Sprocket)

Fanzine Destacado: Tender Hearted, de Hazel Newlevant

Web-Comic Destacado: The Meek, de Der-Shing Helmer: http://www.meekcomic.com