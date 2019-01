Los Premios Shogakukan

El martes se expidió el jurado de la 64º edición de los Premios de Manga de la editorial Shogakukan, un concurso que premia a los mejores títulos aparecidos durante el año anterior. Los ganadores se llevaron una estatuilla de bronce y un premio en metálico de un millón de yenes (algo así como $ 353.000 de los nuestros).

Estos fueron los elegidos del Jurado.

– Mejor manga para chicos : 12 Años, de Nao Maita.

– Mejor shônen : Dr. Stone, de Riichiro Inagaki y Boichi.

– Mejor shôjo : So Charming!, de Kazune Kawahara.

– Mejor manga : Empate entre Hibiki – Shôsetsuka ni Naru Hôhô de Mitsuharu Yanamoto y Kenkô de Bunkateki na Saitei Gendo no Seikatsu, de Haruko Kashiwagi.

Me parece que de estos cinco no hay ninguno que se esté publicando en Argentina y probablemente ninguno en España. En Francia sí, están saliendo 12 Años, Dr. Stone y So Charming!. A ver si ahora se despierta algún editor y los trae.