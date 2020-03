Los reyes del spin-off

Se dio a conocer la lista completa de los lanzamientos previstos por Dark Horse para Junio (en el supuesto caso de que en Junio existan las imprentas, las distribuidoras, las comiquerías y los comiqueros) y llama la atención que os tres proyectos más atractivos (por lo menos para mí) sean derivados de series ya consagradas por el público. Repasemos:

Si sos fan de Baltimore (la creación de Mike Mignola), en Junio te van a tentar con una miniserie de cinco episodios de Lady Baltimore, co-escrita por Mignola y Christopher Golden, y con dibujos (hermosos, por cierto) de Bridgit Connell. Sofia Valk, la aliada más leal a Lord Baltimore, protagoniza una historia situada en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, con nazis, brujas, vampiros, monstruos y magia.

Si estás enganchado con The Umbrella Academy, te vas a cebar con la miniserie de seis episodios titulada You Look Like Death: Tales from the Umbrella Academy, el primer spin-off de la popular serie. Co-escriben Gerard Way y Shaun Simon, dibuja I.N.J. Culbard. Séance cumple 18 años, es expulsado de la Umbrella Academy, los Hargreeves le dejan de pasar una mensualidad y se dirige a un lugar donde sus espectrales talentos sean más valorados: Hollywood. Luego de un viaje zarpado con drogas que le pertenecían a un capo narco vampírico, Klaus necesita ayuda y esta vez no están sus hermanos para salvarlo.

Y como no podía ser de otra manera, hay un nuevo spin-off (el enésimo) para Black Hammer, la gran creación de Jeff Lemire. Esta vez es una miniserie de cinco episodios titulada Red Planet, con Barbalien como protagonista, guiones de Lemire y Tate Brombal y dibujos del siempre eficaz Gabriel Hernández Walta. La historia promete contar el origen de Barbalien, pero a la vez meterse a fondo en una trama de prejuicios, honor e identidad. En medio de la crisis del SIDA, un enemigo marciano de su pasado saldrá a cazar a Mark Markz (quien encontró su lugar entre los terrestres como un condecorado oficial de policía y un adorado superhéroe), dispuesto a capturarlo vivo o muerto.