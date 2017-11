Maldad sin Fronteras

Hablando de extrañas coincidencias, parece que es bueno ser villano estos días. Tanto Marvel como DC Comics verán sus universos tomados, literalmente, por las Fuerzas del Mal en un caso de reciprocidad argumental.

Desde el principio se habló que Final Crisis hablaría del triunfo de la Anti-Materia. Es más, quienes nos encontramos leyendo la serie descubrimos, no sin pavor, que la misma es liberada en la tierra. Los únicos no afectados, hasta el momento, son Wally West, Barry Allen y Superman (que enfrenta sus propios inconvenientes); el resto de los héroes y heroínas de la Tierra han sido transformados en Animales antropomórficos al servicio de Darkseid. El plan del enigmático Libra sigue su curso. O sea, que el Mal esté ganando no supone mucha sorpresa.

Secret Invasion es el nombre del actual desastre perpetrado por Bendis. Básicamente, los Skrull han estado reemplazando héroes durante años para colonizar nuestro pueril mundo. Agarran a nuestros amados paladines con los pantalones abajo y… bueno, se están dando de muchos golpes. Desde hace un tiempo, circulaba el rumor que los Skrull terminarían conquistando la Tierra y anexándola al reino pero, en la más reciente mega convención de la industria, descubrimos que otro gallo cantaba. Tras Secret Invasion, las cabeceras Marvel llevarán el titulo Dark Reign pero no debido a una victoria Skrull. En efecto, los verdosos serán derrotados pero el caos provocado dejará libre el terreno para que la villanía local se haga con el control completo del Mundo!! Desde las sombras, Bendis se ha inventado unos Dark Iluminatti, reverso oscuro del antiguo grupo de operaciones secreto que terminaron provocando la invasión Skrull. Este grupete logra conspirar desde las sombras para hacerse con el poder todo y está conformado por Namor, Dr. Doom, el hombre púrpura, Loki, Capucha y Emma Frost. Qué saldrá de todo esto? Only Dios lo sabe.