Malditos nerds

La editorial brasileña Skript está pre-vendiendo un álbum de 60 páginas titulado As inconcebíveis as aventuras do Super-Incel e os cabulosos nerds tóxicos, que saldrá al mercado a principios de Diciembre.

Se trata de una historieta satírica y reflexiva, pensada para combatir el bullying, los prejuicios y las actitudes tóxicas dentro de las comunidades de nerds que pueblan la internet. Desde la editorial afirman que “el anuncio del proyecto llegó a sufrir ataques por parte de personas a las que no les gusta ver sus defectos satirizados en una ficción”. Por suerte los fans reaccionaron mayoritariamente a favor del comic, que recaudó más del 30% de la meta propuesta sólo en la primera semana de la preventa.

Del álbum participan más de 30 autores, ninguno muy conocido fuera de Brasil. Algunos de los involucrados son Bruno Brunell, Bruno Felix, Caio Oliveira, Daniel Sousa, Diego Moreau, Douglas Freitas, Fábio Ianzer, Felipe Manhães, Felipe Tazzo, Fernando Rodrigues, Gabriel Kolbe, Guilherme Santos, Guilherme Smee, Italo Souza, João Gutkoski, João Victor Alves dos Santos, Lucas Machado, Luciano Abraão, Lucas Oliveira, Marcel Bartholo, Mário César Oliveira, Murilo Zibetti, Nilo Niquelatte Júnior, Rafael Nasic, Rodrigo Geraldo, Rodrigo Selback, Sandro Zamboni, Thiago Krening, Thomas Grotto y Val Oliveira.