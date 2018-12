Manga erótico en la web

Desde ayer, los fans del manga erótico tienen una nueva opción: la editorial Hakusensha lanzó la revista digital Harem, dedicada a serializar obras de temática ecchi y erótica.

El primer número consta de 302 páginas y ofrece spin-offs de varias series ya conocidas, como Futari H Another (de Katsu Aki), spin-off de Step Up: Love Story, o Nana to Kaoru: Kōkōsei no SM Gokko, a cargo de Ryûta Amazume. También aparece una nueva saga derivada de Usotsuki Paradox (la serie de Nanki Satô y Akira Kizuki), titulada Usotsuki Paradox: Shanai Fūki no Midashikata.

Tanto en Japón como en Occidente están faltando buenas revistas de historieta erótica, asíq ue ojalá Harem pueda cubrir ese espacio con buen material para los que se copan leyendo manga con una sola mano.