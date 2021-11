Mangakas del mundo

Hoy lanzó su plan editorial una nueva editorial española centrada en el manga, y llamada Moondust Ediciones. Lo más loco es que, entre sus seis primeros títulos (que todavía no tienen fecha de salida confirmada) hay un solo manga de origen japonés.

Cross Heart + Melody of Sorrow es un tomo de 93 páginas que compila dos historias escritas y dibujadas por la española Ana Cristina Sánchez (o Anakris), ambas integradas a un mismo universo. Se trata de un manga de amor entre chicas, con elementos fantásticos, por supuesto inédito en Japón.

Dirty Waters es un manga seinen de misterio, suspenso, terror psicológico y violencia, creado en Italia por Lumi Niemi y publicado en Japón por el sello Manga Senpai. En un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, un monstruo homicida siembra miedo y muerte. Y el joven Vlad vive ahora justamente en el lugar en el que fueron perpetrados esos delitos. ¿Qué pasó realmente? ¿Y quién es ese extraño chico que persigue a Vlad, observándole con la sonrisa de una calavera?

Otro manga inédito en Japón es Boys of the Night , un tomo único a cargo de un autor (o equipo de autores) conocido como Dacachi, que claramente no es japonés. Una especie de slice of life oscuro, con misterios, drama y thriller psicológico. Moondust va a publicar también un artbook de Boys of the Night.

Se viene también un manga de origen taiwanés, titulado Nine Lives Man – Wallow in Light, un josei completamente inédito en Japón, a cargo de un autor (o grupo de autores) conocido (o conocida) como Monday Recover. Se trata de un tomo único, ganador del 2020 Golden Comic Award.

Y finalmente, un manga japonés: The Monster of Memory, una serie de tres tomos que apareció en la islita publicada por el sello Tong Li. El autor (o autora) es MAE y la trama mezcla misterio sobrenatural, drama, ciencia-ficción y una trama romántica entre varones.