Mark Waid vuelve a DC

Alla por 2008, el gran guionista Mark Waid se fue de DC con un sonoro portazo y unas cuantas puteadas para con Dan DiDio, por entonces capo de la editorial. Desde entonces, Waid escribió muchísimo material para Marvel y para editoriales más chicas, entre ellas Humanoids, donde hoy es además director de toda la línea de comic-books.

Pero, ya sin DiDio de por medio, el guionista y la editorial donde tantos éxitos generó llegaron a un acuerdo y en Diciembre tendremos a Waid escribiendo una vez más a los personajes de DC. Esto lo veremos en una antología titulada Dark Nights: Death Metal: The Last Stories of the DC Universe (posta, así de largo es el título), obviamente compuesta por historias cortas que conectan con la ambiciosa saga que escriben Scott Snyder y sus amigos. No se dio a conocer cuál de las historias de la antología escribe Waid, pero comparte la lista de colaboradores con el propio Snyder, James Tynion IV, Joshua Williamson, Gail Simone, Mariko Tamaki, Jeff Lemire, Cecil Castellucci y Francis Manapul, entre otros

El texto promocional de DC para Dark Nights: Death Metal: The Last Stories of the DC Universe dice: «Se viene la última batalla contra el Batman Who Laughs, la lucha final por todo el universo. Y si bien la noche siempre es más oscura justo antes del amanecer, ¿qué sería lo último que harías si no estuviera seguro de que el amanecer va a llegar? Acompañá a nuestros héroes en las horas previas a sus viajes a los que pueden ser sus momentos finales. Héroes que ya pelearon un millón de veces, pero esta vez tienen muy claro que acá se termina la partida. Estos son momentos robados que detallan las últimas historias del Universo DC». El one-shot tiene una portada de Tula Lotay y otra de Gary Frank, que conecta con otras dos portadas, de otros dos especiales vinculados a Death Metal.

Y en cuanto a qué puede pasar a futuro con Waid en DC… no nos olvidemos que en cualquier momento Brian Michael Bendis da por terminada su etapa al frente de Superman y Action Comics y vamos a necesitar un reemplazante de jerarquía, a la altura de las circunstancias…