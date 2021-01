Marvel en Abril

Ya hablamos de la miniserie de Spider-Man de Chip Zdarsky y Pasqual Ferry, y de la nueva serie de X-Men a cargo de Si Spurrier. Pero -si te gustan los superhéroes- siempre hay algo más para rescatar dentro de la inmensa oferta editorial de Marvel.

Para Marzo se ofreció un one-shot escrito por Steve Orlando, en el que los Avengers unían fuerzas con Man-Thing. Bueno, no era muy «one-shot», sino la primera parte de una trilogía que continuará en Abril en el especial Spider-Man: Curse of the Man-Thing. Esto también lo escribe Orlando, con dibujos de Alberto Foche. Y supongo que para Mayo se ofrecerá un tercer especial de 40 páginas, en el que Orlando nos narrará el final de Curse of the Man-Thing, y entrará al juego otro personaje o grupo importante de Marvel.

Se viene también una antología de historias cortas llamada Women of Marvel, con 56 páginas de aventuras protagonizadas por las heroínas de la editorial, y un equipo autoral íntegramente compuesto por mujeres. Escriben la gloriosa Louise Simonson, Nadia Shammas, Elsa Sjunneson, Sophie Campbell, Anne Toole y Natasha Alterici. Dibujan Kei Zama, Eleonora Carlini, Skylar Patridge yJoanna Estep, entre otras. Y protagonizan las historias She-Hulk, Peggy Carter y Marrow, entre otras.

Finalmente hay fecha para The Marvels, la nueva serie regular escrita por Kurt Busiek que recorrerá varias décadas en la historia del Universo Marvel, con aventuras cósmicas, dramas humanos, crimen urbano y un elenco que incluye a TODOS los personajes de la editorial. El dibujante es el siempre eficaz Yildiray Cinar, y en el nº1 hay una invasión alienígena, un picnic en Prospect Park, el All-Winners Squad en 1947, Reed Richards en sus tiempos de trabajo para la inteligencia militar y entidades cósmicas imposibles. Aparecen Captain America, Spider-Man, Punisher, Human Torch, Storm, Black Cat, el Vision de la Golden Age, Aero, Iron Man, Thor, y hasta hay espacio para que debuten dos personajes nuevos. Esto hay que tenerlo, de una.