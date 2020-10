Marvel en Diciembre

Repasamos algunos one-shots interesantes que Marvel ofrece para Diciembre y que se pueden llegar a perder entre la maraña de crossovers y tie-ins con la saga King in Black.

En la colección Snapshots, que coordina el maestro Kurt Busiek, se viene un one-shot titulado Civil War, que conecta con aquel mítico evento. Saladin Ahmed co-escribe con Busiek esta historia con dibujos de Ryan Kelly, en la que los protagonistas son un superhéroe joven e inexperto y un agente de S.H.I.E.L.D.. También tienen roles destacados Captain America, Goliath y Maria Hill, entre otros.

El equipo que en los ´90 logró que Ghost Rider vendiera fortunas se reúne para una nueva aventura del personaje: Howard Mackie escribe y Javier Saltares dibuja el one-shot Ghost Rider: Return of Vengeance. De las profundidades del Infierno al Universo Marvel de hoy, Vengeance vuelve por más, en un nuevo capítulo de la saga de los Espíritus de la Venganza.

A Christopher Cantwell le cancelan en el nº10 la serie de Doctor Doom en la que estaba haciendo un gran trabajo, pero le tiran un huesito: un one-shot de los Fantastic Four titulado Road Trip. Junto al notable dibujante portugués Filipe Andrade, Cantwell narra unas vacaciones del Clan Richards en el Gran Cañón del Colorado. Pero Reed no puede con su genio y en vez de descansar se pone a trabajar en un experimento que se trajo desde New York, unos extraños especímenes que van a tener efectos colaterales grotescos y aterradores. Solos en una cabaña de Arizona, sin nadie que los pueda socorrer, los Fantastic Four deberán curar esta aflicción letal, antes de que sus cuerpos se terminen de descontrolar a nivel celular.

Y la papa más fina, me parece, está en el King-Size Conan, una antología de 64 páginas en las que se festejan los 50 años del lanzamiento del primer comic-book de Conan, obviamente en Marvel. Habrá una historieta de Roy Thomas (no podía faltar) y Steve McNiven que funciona como preludio a una de 1970, una a cargo de Chris Claremont y Roberto de la Torre, una a cargo de Kurt Busiek y Pete Woods, una escrita por Steven S. DeKnight (guionista, director y showrunner de la serie de Daredevil en Netflix) junto al dibujante Jesús Saiz, y lo más impactante: una historia escrita y dibujada por el maestro Kevin Eastman, que además es su primer trabajo para Marvel.

Incluso sin ser fan de Conan, con esos nombres alcanza para tirarse de cabeza.