Marvel en Febrero

Realmente tristísima la oferta de novedades de Marvel para Febrero… Veamos si se puede rescatar algo.

En algún momento (ya no se sabe bien cuándo ni dónde) se va a estrenar la película de Morbius, y Marvel la quiere acompañar con alguna historieta nueva, lo cual me parece bien. Por ahora, lo que hay anunciado es un one-shot titulado Morbius: Bond of Blood, con guion del mítico coordinador Ralph Macchio y dibujos de Tom Reilly. Nada, serán 20 ó 24 páginas de una aventura en la que Morbius debe ayudar al hijo de Emil Nikos, un científico que lo asistía en sus investigaciones y se convirtió en la primera víctima de sus pulsiones vampíricas.

Y además, como Febrero es el Black History Month, Marvel lanza una antología de 40 páginas llamada Marvel´s Voices: Legacy, con historias cortas centradas en héroes y heroínas de ascendencia africana: Black Panther, Storm, Blade, Falcon, Ironheart, Luke Cage y Spectrum. Entre los autores se destacan Ho Che Anderson y Ken Lashley. Al resto, la verdad que no los conocen ni en su casa.