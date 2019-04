Marvel muestra la puntita

Julio suele ser un mes de muy buenas ventas en EEUU, y Marvel va acumulando artillería para detonar en esas fechas.

Ya está confirmado el nº1 de una nueva serie regular protagonizada por Loki, que arranca como una especie de epílogo a la saga de War if the Realms, pero después seguramente irá para otro lado. La novedad no es que Loki asuma el protagonismo de un título (ya lo hizo varias veces) sino que esta vez, tiene en su poder nada menos que a Mjolnir, el legendario martillo de Thor.

El guionista es Daniel Kibblesmith (que viene de la tele y ya escribió algunas cositas para Marvel) y el dibujante es el ignoto Oscar Bazaldua. El comic tratará de coincidir con el lanzamiento de la serie de TV de Loki (ambientada en la continuidad del Universo Cinemático) que está por debutar en la plataforma de streaming de Disney… con lo cual ya está bastante claro que la muerte del personaje que vimos en Infinity War se va a revertir.

También vinculada a War of the Realms, en Julio se viene una serie titulada Punisher Kill Krew, obviamente con Frank Castle a la cabeza. El guionista es Gerry Duggan y el dibujante será el glorioso cordobés Juan Ferreyra.

Y el título que (a priori) más me ceba es una miniserie de cinco episodios titulada Invisible Woman, la primera vez que Sue Storm encabeza una revista en casi 60 años de trayectoria. En Julio la vamos a acompañar en esta aventura solista escrita por Mark Waid y dibujada por Mattia De Iulis (la gran dibujante de Jessica Jones), con portadas del maestro Adam Hughes. Waid y De Iulis prometen mostrarnos qué hace Sue cuando no está con el resto de su famosa familia y -según dicen- la idea es sorprender a propios y ajenos. Le tengo mucha fe.