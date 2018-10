Marvel piensa en 2019

El año que viene vamos a tener (una vez más) serie propia para Black Widow, esta vez escrita por las hermanas Jen y Sylvia Soska (que vienen del palo del cine) y con dibujos de Flaviano. No se sabe mucho más, por ahora, pero siempre es una buena noticia que Black Widow vuelva a encabezar una colección mensual.

Uno de los ex-chongos de Natasha, el querido Matt Murdock, tiene pinta de que va a seguir muerto un tiempo más. En Enero va a salir una serie llamada Man Without Fear, a cargo del guionista Jed MacKay y del magnífico dibujante Danilo Beyruth. Será una publicación semanal, que va a explorar los distintos rincones del mundo de Daredevil pero sin Daredevil. Lo cual es bastante coherente, porque en Noviembre termina la saga titulada “The Death of Daredevil” que -si no es una estafa aberrante digna de Durán Barba y el PRO- terminará con la muerte de Matt Murdock.

Y el vicio ya perverso de relanzar todo el tiempo las colecciones con nuevos nºs 1 le llega ahora a Champions, la serie protagonizada por los “teen titans” del Universo Marvel. El nº27 (previsto para Diciembre) será el último del volumen actual. También en Diciembre sale el Champions Annual 1 y en Enero, el nº1 de una nueva serie regular. El guionista seguirá siendo Jim Zub, el nuevo dibujante será Steven Cummings y la consigna será ampliar brutalmente la cantidad de miembros en el equipo hasta convertir a los Champions en “la Legion of Superheroes de Marvel”, según la definición del propio Zub.