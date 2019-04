Marvel sale a matar

Marvel detona en Julio un arsenal devastador.

Ya mencionamos un montón de lanzamientos previstos para ese mes, entre ellos la serie de Loki, la miniserie de Punisher Kill Krew, los dos títulos de X-Men a cargo de Jonathan Hickman, la secuela de Marvels, la miniserie de Invisible Woman y el History of the Marvel Universe de Mark Waid. Pero hay mucho más.

Algunos títulos que te pueden interesar (entre esa miríada de novedades rayana en el grotesco) son estos:

También como desprendimiento de War of the Realms, por primera vez veremos una serie regular de Valkyrie, con Jane Foster en el rol protagónica. La ex enfermera y ex diosa del trueno es ahora la guía y conductora de los muertos, y una poderosa guerrera que se va a involucrar en aventuras de dimensión épica. Co-escriben nada menos que Jason Aaron y Al Ewing y dibuja Cafu.

Fearless es una miniserie de tres episodios, centrada en tres superheroínas clave para el Universo Marvel: la Capitana Marvel, Storm y Sue Storm, la Mujer Invisible. Escribe Seanan McGuire, la novelista nominada al Premio Hugo y guionista de Spider-Gwen; Ghost-Spider. Además cada número incluye un back-up de Millie de Model, ambientado en la Golden Age y escrito por Leah Williams.

Fantastic Four: The Prodigal Sun es el one-shot en el que se inicia una trilogía, que luego continuará en un one-shot del Silver Surfer para concluir en uno de los Guardians of the Galaxy. Escribe el maestro Peter David, dibuja Francesco Manna, y todo gira en torno a Prodigal, un nuevo personaje que viene de otro planeta y cae en la Tierra Salvaje. Por supuesto, Ka-Zar y Shanna tienen roles destacados en esta historia de conquista y venganza.

Y el otro one-shot destacado es Captain America & the Invaders: The Bahamas Triangle, una aventura ambientada en 1941, en los albores de la carrera de Steve Rogers como superhéroe. Lo interesante (además de la ambientación y las apariciones de la Antorcha Humana original y Namor the Sub-Mariner) es el equipo creativo: nada menos que Roy Thomas y Jerry Ordway, la dupla de la mejor etapa de All-Star Squadron y de Infinity Inc.. Huele a naftalina y comité de la UCR, pero si te gusta la onda retro, creo que te va a atrapar.