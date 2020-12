Marvel te masacra en Marzo

La cantidad de números 1 que anuncia Marvel para Marzo es absolutamente grotesca. Ya mencionamos la miniserie de Beta Ray Bill, y también (hace ya varios meses) la serie de Spider-Man a cargo de Joe Kelly y Chris Bachalo (Non-Stop Spider-Man), que se demoró bastante y finalmente sale en Marzo.

Pero además, ese mes veremos el debut de Children of the Atom, una nueva serie regular a cargo de Vita Ayala y Bernard Chang (especialista en dibujar tres o cuatro números y después abandonar las series). Se trata de un nuevo equipo de superhéroes adolescentes, vinculados a los X-Men de alguna manera que todavía no se explicó. Arranca con un nº1 especial, de 48 páginas.

También hay varias miniseries nuevas, entre ellas una protagonizada por Thor y Loki, titulada Double Trouble. Son cuatro números, escritos por Mariko Tamaki y dibujados por Gurihiru (equipazo). Esto parece ser una aventura en tono de comedia, con los hermanastros en el centro de la escena.

Black Knight vuelve para ponerse al frente de una miniserie de cinco episodios, a cargo del gran Simon Spurrier, con dibujos del español Sergio Dávila. Acá veremos un epílogo a King in Black protagonizado por Dane Whitman, siempre con nuevos conflictos que tienen que ver con su legendaria Espada de Ébano, y también con un nuevo villano.

America Chávez también tiene nueva miniserie, titulada Made in the USA. Son cinco episodios escritos por Kalinda Vazquez y dibujados por Carlos Gómez (no el cordobés, otro Carlos Gómez). Ambos prometen una historia explosiva y muy importante para el pasado y el futuro de America.

Otra chica que reaparece para protagonizar una nueva miniserie de cinco capítulos es Cindy Moon, más conocida como Silk. Acá también hay nuevos villanos, en una historia escrita por Maurene Goo y dibujada por el siempre eficaz Takeshi Miyazawa.

Después del éxito de la miniserie de Wolverine: Black, White & Blood, Marvel repite la jugada… ¡con Carnage! Son cuatro números de 40 páginas en las que vamos a ver a un montón de autores aportar historias cortas protagonizadas por este villano caótico e insoportable, siempre más cerca del terror que de las clásicas aventuras de superhéroes. En el primer número participan Donny Cates, Benjamin Percy, Tini Howard, Sara Pichelli y Ken Lashley.

Por el lado de los one-shots, atenti a King in Black: Ghost Rider. El argumento de la guerra por el trono del infierno, Mephisto y todo eso medio que no me interesa en lo más mínimo, pero soy capaz de fumarme el guion de Ed Brisson, porque el dibujante es nuestro compatriota Juan Frigeri, que cada día dibuja mejor. Es un especial de 40 páginas, tampoco es la muerte.

Se cumplen 30 años de la primera aparición de Deadpool, y se festeja con un one-shot de 48 páginas, en formato antología, con historias cortas a cargo de varios autores. El especial se titula Deadpool Nerdy 30 y participan Rob Liefeld, Fabián Nicieza, Skottie Young, Gail Simone, Gerry Duggan y varios más.

También se cumplen 50 años de la primera aparición de Man-Thing, por eso Steve Orlando y Francesco Mobili nos traen el especial de 48 páginas titulado Avengers: Curse of the Man-Thing. Es el primer trabajo de Orlando para Marvel (viene de DC, donde escribió Martian Manhunter, Batman, Wonder Woman y Justice League, entre otras series) y además la primera aparición de otro nuevo villano, The Harrower.

Y finalmente, ahora que se puso de moda Peach Momoko, Marvel le publica un one-shot de 40 páginas titulado Demon Days: X-Men, una aventura ambientada en una realidad alternativa, donde Momoko reimagina a todo el Universo Marvel. Luego vendrán otros especiales integrados a esta misma saga, en los que veremos a otros personajes en sus versiones Demon Days.