Mary grita ¡Shazam!

DC anuncia para Febrero una miniserie de cuatro episodios titulada The New Champion of Shazam!, en la que veremos a Mary Bromfield (la hermana mayor de Billy Batson, conocida como Mary Marvel) asumir el rol de la nueva campeona del hechicero Shazam.

En su primera oportunidad como protagonista de una revista, Mary va a contar con los guiones de Josie Campbell, la autora de She-Ra and the Princesses of Power, y con los dibujos del cada vez más consagrado Evan «Doc» Shaner.

La síntesis del argumento de la miniserie habla de un «sacrificio heroico» por parte de Billy Batson, que dejará vacante el rol principal en la mitología de Shazam, y ahí es donde entra Mary, una heroína eternamente joven, con bastante presencia en los comics desde 1942, pero de la que realmente sabemos muy poco. Lo primero que va a tener que hacer es recuperar sus poderes, porque arranca la historia sin ellos, y después sí, el viaje interior que nos llevará a descubrir o redescubrir a Mary, quién es, qué quiere ser y por qué hace lo que hace. En el medio estará en juego nada menos que el control sobre todas las fuerzas mágicas de nuestro mundo.

Aun sin ser fan de Mary, reconozco que pinta muy interesante.