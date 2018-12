Marzo en DC

Marzo de 2019 es, sin ninguna duda, el mes de la Detective Comics nº1000. Sería muy raro que algún fan de DC no quiera comprarse ese especial y seguramente será la publicación más vendida de ese mes en EEUU. Sin embargo, entre los otros lanzamientos que anuncia DC para ese mes, encontramos un par de cositas más que pueden interesar.

The Batman Who Laughs, uno de los Batmans oscuros creados por Scott Snyder para la saga Metal, ya tuvo miniserie propia y le fue muy bien. Ahora, uno de los personajes que aparecieron en la miniserie tiene su propio one shot. Se trata de The Grim Knight, un personaje surgido de las pesadillas del propio Batman, un justiciero despiadado y armado hasta la bati-chota que no tiene ningún reparo en masacrar a sus enemigos. El one-shot, escrito por Snyder y James Tynion IV, revela el origen del Grim Knight en una historia de 28 páginas repletas de chumbos, violencia y sangre.

¿Por qué esto que a priori parece infumable resulta atractivo? Porque lo dibuja el maestro Eduardo Risso. ´Nuff said.

Y ya en el terreno lindante con la bizarreada, en Marzo tenemos el nº1 de una nueva miniserie de seis episodios, centrada en Dial H for Hero. Los encargados de buscarle una nueva vuelta a este extraño concepto son dos grossos: Sam Humphries y Joe Quiñones, con lo cual puede llegar a funcionar.

Esto está 100% integrado al sector “juvenil” del Universo DC (los Wonder Comics) y nos presenta a un nuevo héroe, un chico de ascendencia latina llamado Miguel.