Más Avengers semanales

Al calor del cebamiento que genera la continuación de Avengers: Infinity War, Marvel se anima a exponer un poco más a los Avengers.

En Febrero se lanzan los tres primeros episodios de Avengers: No Road Home, una serie de 10 capítulos de aparición semanal, que irá en paralelo con la serie regular que escribe Jason Aaron. Los guionistas son los mismos de No Surrender: Al Ewing, Jim Zub y Mark Waid, pero No Road Home no es una secuela directa de esa saga, y puede leerse sin saber qué catzo pasó en No Surrender.

El dibujante de los primeros episodios es Paco Medina, luego se sumará Sean Izaakse.

El argumento tiene que ver con la lucha final entre la Luz y la Sombra, esta última encarnada en una poderosa villana llamada Nyx (por fin villanas grossas en el Universo Marvel). No Surrender enfrentó a 26 Avengers contra 16 villanos en un delirio grandilocuente pocas veces visto, pero esta vez los guionistas prometen menos villanos y un elenco de héroes circunscripto a Hawkeye, Hercules, Hulk, Scarlet Witch, Spectrum, Vision, Voyager y Rocket Raccoon… aunque seguramente alguno más aparecerá para mojar el pancito.

No Road Home es el proyecto menos demencial de los que Marvel lanza en Febrero, donde tenemos (entre otras bizarreadas) una remake de Age of Apocalypse llamada Age of X-Man, una saga de Wolverine con el guantelete del infinito y una de Peter Quill viejo y hecho mierda (Old Man Quill).