Más Buen Gusto

Se vienen dos nuevos libros del sello Buen Gusto, pero obviamente no se sabe cuándo van a empezar a circular normalmente las ediciones en físico. Por eso, la editorial ofrece ahora las versiones online de Welcome to the Machine y La Bruja de Toska.

Por $ 300, podés adquirir el PDF/CBR de ambas obras, o una sola por $ 200. Pero además, la editorial te va a descontar los $ 200 cuando compres el libro en papel! O $ 150 en cada uno si comprás los dos.

Además, la edición en físico (a salir cuando la situación global mejore) va a incluir agradecimientos a cada uno de los compradores.

El link para comprar ambas obras en digital es https://bit.ly/3f8QFl8Link

Para comprar solo Welcome to the Machine: https://bit.ly/2YpFYojLink

Y para comprar solo La Bruja de Toska: https://bit.ly/2KRYZry

Welcome to the Machine es una novela gráfica de 112 páginas en blanco y negro, escrita por Juan Bertazzi y dibujada por Gabriel Rearte. Una distopía en la que un ingeniero nuclear investiga un isótopo radioactivo artificial, hasta que un cataclismo cambia para siempre la vida de la Humanidad. Nuevas ciudades surgen de las cenizas de la antigua civilización humana y Gabriel es captado por un gobierno distópico, basado en una estricta meritocracia que gobierna una ciudad aparentemente utópica. Pero la superficie de armonía esconde profundos conflictos ideológicos y políticos, grupos anarquistas y amenazas internas. Amenazas visibles e invisibles en un mundo donde nada es lo que parece y donde la única utopía posible es sobrevivir.

La Bruja de Toska es una novela gráfica de terror y suspenso de 116 páginas en blanco y negro, escrita por Cristian Blasco y dibujada por Pablo Burman. Rita, una monja especialista en desacreditar falsas denuncias de brujería y Hugo, un cura inexperto, deberán ir al pueblo de Toska, donde al parecer ha vuelto una bruja que fue quemada hace años. Pero la conexión de Rita con el pueblo no va ser fácil de ocultar y la situación se volverá más complicada de lo que imaginan.