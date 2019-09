Más cancelaciones en Marvel

Tony Stark: Iron Man es apenas uno de los títulos que no continuarán más allá de Diciembre.

Marvel también cancela Loki, Ironheart, Invaders y Future Foundation. Esta última sorprende no porque vendiera bien, sino porque llegó apenas al nº5. El dibujante Will Robson se va (como ya vimos hace unos días) a participar del relanzamiento de Peter Porker. Y en vez de buscarle un suplente, Marvel opta por dejar de publicar la revista. Posta, por poco que vendiera, cinco números no es NADA. Es menos de lo que duran normalmente las miniseries…