Más DC en Diciembre

Vamos con algunos lanzamientos que anuncia DC para Diciembre.

Si sos fan de la Justice League, no te pierdas el Justice League Annual 1, a cargo de Brian Michael Bendis y el cada día más capo Sanford Greene. Acá tenemos el regreso de Wonder Woman a las filas de la Liga, y la reaparición de OMAC, el cuasi-oscuro personaje creado en los ´70 por Jack Kirby. Y además, las primeras pistas del gran choque que se viene el año que viene entre la Liga y la Legion of Super-Heroes.

One-Star Squadron es una propuesta muy atractiva, escrita por Mark Russell y dibujada por Steve Lieber (dos grossos). Se trata de un equipo de superhéroes segundones y tercerones, liderados por Red Tornado, que ofrecen sus servicios a cambio de un pago. Sea lo que sea que hay que hacer, esta banda de superhéroes recibe tu pedido y -previo cobro de una tarifa- lo resuelve. Una miniserie en la que el heroismo y el capitalismo van de la mano, y que promete comedia a granel.

Nueva serie regular con los personajes vinculados a Batman, y ya van… miles. Esta vez es el turno de Batgirls, una colección centrada en Cassandra Cain y Stephanie Brown, a quienes Oracle guiará en el camino de la lucha contra el crimen en las siempre peligrosas calles de Gotham. Becky Cloonan y Michael W. Conrad son los encargados de traer de nuevo al centro de la escena a dos jóvenes heroínas muy queridas por la hinchada, a las que DC casi barre abajo de la alfombra.

Finalmente, se viene una miniserie de seis episodios que (por tercera vez) se titula World of Krypton y se mete con la historia y la cultura del planeta donde nació Superman. La idea es pasar en limpio mucha data y modernizar todo el background de los kryptonianos, y a eso se abocan el guionista Robert Venditti y el dibujante Michael Avon Oeming. La miniserie promete acción, ciencia-ficción e intriga palaciega al borde de la catástrofe. Nada que no nos ofrezca todos los días la política argentina.