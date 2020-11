Más DC para chicos

DC sigue apostando fuerte al mercado de las novelas gráficas para chicos y adolescentes que son furor en las librerías.

Ahora se acaban de confirmar tres títulos más para 2021: el primero será Metropolis Grove, a cargo de Drew Brockington, anunciado para Mayo. La historia se centra en tres chicos que investigan misteriosas apariciones de Superman, pero terminan por descubrir algo Bizarro.

En Junio llega a esta línea un joven Johnny Constantine, para protagonizar una novela titulada The Mystery of the Meanest Teacher. El equipo creativo está integrado por Ryan North y Derek Charm, que ya habían trabajado juntos Archie Comics, en la revista de Jughead.

Y para Julio se anuncia Green Arrow: Stranded, a cargo de Brendan Deneen y Bell Hosalla, donde un Oliver Queen de 13 años va a tener que aprender a sobrevivir en una isla desierta.

Es por acá, no tengo dudas.