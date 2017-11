Más DC para Febrero

En la recorrida por los anuncios que DC confirma para Febrero, encontramos un par de cositas más que te pueden interesar.

Primero la mala noticia: se cancela Blue Beetle. El nº18 es el último de esta serie co-protagonizada por Jaime Reyes y Ted Kord, que tendrá en su último episodio guión de Chris Sebela y dibujos de Scott Kolins. No se puede decir que DC no le apostó, pero bueno, tampoco era un concepto tan fácil de vender en el mercado actual.

¿Da para sacar un especial de San Valentín en Febrero, con historias cortas de temática romántica? Sí, pero hay que pegarle una vuelta de tuerca novedosa. Así es como el 7 de Febrero sale un prestige de 80 páginas, repleto de historias cortas, titulado Young Monsters in Love.

No está muy explicitado qué personajes del DCU protagonizan las historias, pero me lo venden con los guionistas: Paul Dini, James Robinson, Jeff Lemire, Steve Orlando, Phil Hester… y encima entre los dibujantes están Frazer Irving, Kelley Jones y Guillem March. No pido nada más, posta. Como siempre digo, atenti a estos one-shots que a menudo incluyen historias cortas muy logradas, que después no se reeditan en ningún lado.

Y otra rareza: en Febrero se lanza la miniserie de seis episodios Mera, Queen of Atlantis. Después de más de 50 años a la sombra de Aquaman, la poderosa pelirroja se pone al frente de su propia colección, que contará con guiones de Dan Abnett (actual escriba de Aquaman) y dibujos de Lan Medina, un filipino que cuando quiere, la rompe. A juzgar por los anuncios, esta serie va a estar MUY vinculada con la de Aquaman… que supongo que mientras dure la mini de Mera dejará de ser quincenal para volver a publicarse una vez por mes. Por lo menos en Febrero, sale un sólo número. Veremos qué onda en Marzo.