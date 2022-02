Más Fantastic Four

Allá por 1991, cuando el maestro Walt Simonson tenía a su cargo la serie mensual de Fantastic Four, tuvo la idea de formar un segundo equipo, con los personajes más taquilleros de aquel entonces: Spider-Man, Wolverine, Ghost Rider y Hulk. Una idea que, desarrollada 100% en son de joda, duró tres números, maravillosamente dibujados por Arthur Adams, íntimo amigo de Simonson.

Esa humorada, que bien se podría haber limitado a un Annual o un prestige, ahora se convierte en una serie regular que se lanza en Mayo y que está ambientada en el pasado, en la época en la que se formó este extraño equipo. Los cuatro integrantes de los New Fantastic Four unirán fuerzas para investigar un misterioso foco de violencia en Las Vegas, que esconde la mano negra de un villano cuya identidad se revelará más adelante. Por ahora, los autores prometen mucha acción, aventura, algo de humor y muchas estrellas invitadas, entre ellas el elenco tradicional de Fantastic Four.

Un título casi sin ningún atractivo, si no fuera porque los guiones van a estar a cargo del maestro Peter David, y el dibujante será el impactante chileno Alan Robinson, que desembarca en Marvel después de muchos años de trabajo para IDW y otras editoriales menores. Ya solo por ver al Hulk gris, mala leche, matón de Las Vegas, escrito una vez más por el Gordo David, yo te leo una saguita.