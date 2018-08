Más Gaiman en historieta

Dark Horse sigue expandiendo su biblioteca de Neil Gaiman, con un nuevo tomo en tapa dura que sale en Enero de 2019, con las adaptaciones al comic de cuatro cuentos del siempre vigente escritor.

El nuevo libro se titula The Problem of Susan and Other Stories y ofrece las adaptaciones de “The Problem of Susan” (obvio), “October in the Chair”, “Locks” y “The Day the Saucers Came”.

Como siempre, al frente del proyecto está el maestro P. Craig Russell (autor además de la portada), y si bien no se especificó el equipo creativo de cada adaptación, en la portada aparecen los nombres de otros dos monstruos que garantizan la calidad de las historietas: Scott Hampton y Paul Chadwick.

Si te da fiaca buscar y leer los cuentos de Gaiman, las versiones en historieta suelen ser una excelente opción.